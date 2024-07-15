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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Бена Симмонса о критике игрока со стороны Стивена Эй Смита: «Он идиот, а его шоу закрыли»

Телеведущий ESPN резко высказался о защитнике «Нетс», который в последнее время почти не играл из-за травм: «Ему повезло, что он не сидит в тюрьме за кражу».

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