С начала 2023 года в Москве выдали почти 5 тыс. льготных ИТ-ипотек

В январе-августе 2023 года в столице выдали почти пять тысяч кредитов по программе льготной ипотеки для ИТ-специалистов общим объемом 62,1 миллиарда рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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