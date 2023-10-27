С начала 2023 года в Москве выдали почти 5 тыс. льготных ИТ-ипотек

В январе-августе 2023 года в столице выдали почти пять тысяч кредитов по программе льготной ипотеки для ИТ-специалистов общим объемом 62,1 миллиарда рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.