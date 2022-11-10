Соловьёв: мобилизованные ВС РФ отразили атаки ВСУ под Сватовом и Красным Лиманом

Телеведущий Владимир Соловьёв со ссылкой на свои источники на передовой сообщил, что несколько часов назад на Сватовском и Лиманском направлениях группировка ВС РФ, состоящая из мобилизованных военных, отразила атаки крупных мобильных групп ВСУ.
Телеведущий Владимир Соловьёв со ссылкой на свои источники на передовой сообщил, что несколько часов назад на Сватовском и Лиманском направлениях группировка ВС РФ, состоящая из мобилизованных военных, отразила атаки крупных мобильных групп ВСУ.
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