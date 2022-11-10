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Соловьёв: мобилизованные ВС РФ отразили атаки ВСУ под Сватовом и Красным Лиманом

Соловьёв: мобилизованные ВС РФ отразили атаки ВСУ под Сватовом и Красным Лиманом

Телеведущий Владимир Соловьёв со ссылкой на свои источники на передовой сообщил, что несколько часов назад на Сватовском и Лиманском направлениях группировка ВС РФ, состоящая из мобилизованных военных, отразила атаки крупных мобильных групп ВСУ.

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