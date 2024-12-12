Павел Малков: Держим курс на развитие экономики и укрепление соцсферы

Губернатор принял участие в заседании Рязанской областной Думы, на котором был рассмотрен проект закона Об областном бюджетеГубернатор Павел Малков принял участие в заседании Рязанской областной Думы, на котором был рассмотрен проект закона «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» во втором окончательном чтении.