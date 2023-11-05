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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Ямальский курсант встретил День народного единства с Путиным

Ямальский курсант встретил День народного единства с Путиным

Курсант военно-патриотического центра «Вымпел-Ямал», студент «Газпром техникума Новый Уренгой» Владимир Лень встретил День народного единства на Красной площади вместе с президентом России Владимиром Путиным и поучаствовал в праздничных торжествах.

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