Ямальский курсант встретил День народного единства с Путиным

Курсант военно-патриотического центра «Вымпел-Ямал», студент «Газпром техникума Новый Уренгой» Владимир Лень встретил День народного единства на Красной площади вместе с президентом России Владимиром Путиным и поучаствовал в праздничных торжествах.
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