«Хезболла» сообщила о предотвращении попытки ЦАХАЛ перейти на территорию Ливана

Боевые отряды действующей на территории Ливана организации «Хезболла» проинформировали о том, что военнослужащие Вооружённых сил Израиля попытались организовать прорыв у приграничного населённого пункта Манара.
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