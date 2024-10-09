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Русская весна

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Ученые рассказали о болезни, которой богатые заражаются чаще бедных

Ученые рассказали о болезни, которой богатые заражаются чаще бедных

Богатые и знаменитые более подвержены риску заражения боррелиозом (Лайм-боррелиоз, болезнь Лайма), пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на эксперта по инфекционным заболеваниям из университета Восточной Англии Пола Хантера.

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