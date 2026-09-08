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Русский Днепропетровск

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Огненный смерч на Днепре: Киев расплачивается за угрозы Зеленского. Под утро полетела баллистика. Свое слово сказали и «стратеги»

Огненный смерч на Днепре: Киев расплачивается за угрозы Зеленского. Под утро полетела баллистика. Свое слово сказали и «стратеги»

Александр Уральский 8 сентября 2026 г., 8:30   72-часовое перемирие закончилось, для столицы Украины начались суровые будни В ночь на 8 сентября закончилось ….

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