800 тысяч рублей заплатит железнодорожное предприятие за гибель сотрудника в Тайшете

В апреле прошлого года не пройдя инструктаж по безопасности и не имея страховки, слесарь-электрик упал с козлового крана, получив травмы, от которых впоследствии скончался, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
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