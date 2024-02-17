В Нидерландах выразили сожаление из-за решения МОК по спортсменам из России

В Нидерландах осудили допуск спортсменов из РФ к ОИ-2024 под нейтральным флагом Министр здравоохранения, благосостояния и спорта Нидерландов Конни Хелдер выразила сожаление из-за решения Международного олимпийского комитета (МОК) по спортсменам из России.