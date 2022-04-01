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В Удмуртии следователями полиции направлено в суд уголовное дело по обвинению группы лиц в хищении спецтехники на сумму более 30 миллионов рублей

Следственной частью Следственного управления МВД по Удмуртской Республике окончено расследование уголовного дела по обвинению жителя Удмуртии и троих жителей Пермского края в совершении преступлений, предусмотренных ч.

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