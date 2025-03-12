Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в погоне за стратегическим поражением России Евросоюз лишился своей независимости и ослабил экономические позиции, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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