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Царьград

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Юлия Жданова объявила об отказе предоставлять передышку для ВСУ

Юлия Жданова объявила об отказе предоставлять передышку для ВСУ

Юлия Жданова заявила, что Россия будет добиваться устойчивого мира на Украине и отказывается от новых передышек для ВСУ.

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