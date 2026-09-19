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Татар-информ

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Более 22 млн избирателей проголосовали через ДЭГ с 2019 года

Более 22 млн избирателей проголосовали через ДЭГ с 2019 года

Почти 23 млн избирателей из 42 регионов России воспользовались дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) с 2019 года.

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