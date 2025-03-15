Журнал Famitsu назвал Final Fantasy 7 Rebirth лучшей игрой 2024 года Популярный японский жур...

Журнал Famitsu назвал Final Fantasy 7 Rebirth лучшей игрой 2024 годаПопулярный японский журнал Famitsu недавно провел Famitsu Dengeki Game Awards, ежегодную церемонию награждения, которая отмечает лучшие игры, выпущенные в течение предыдущего года, выбранные голосованием фанатов.
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