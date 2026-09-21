Судя потому как сегодня зажимают по принудительной мобилизации бежать нужно из страны уже сейчас. При чем если не получиться найти свое место за границей, то после войны можно будет вернуться.
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