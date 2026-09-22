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В Республике Алтай столкнулись Nissan и Honda: погибла женщина-водитель

В Республике Алтай столкнулись Nissan и Honda: погибла женщина-водитель

20 сентября около 20.10 вблизи села Кош-Агач произошло ДТП, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщили в МВД по Республике Алтай.

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