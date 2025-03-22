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Несекретные материалы

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Как Европа из "райского сада" превратилась в "Титаник"

Как Европа из "райского сада" превратилась в "Титаник"

Обозреватель Аналитического центра ТАСС Эдуард Биров — об истоках либерального тоталитаризма и том, чем он грозит России В Европе назрел идейно-политический раскол между жрецами либерального тоталитаризма и их противниками, которые требуют настоящей свободы.

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Комментарии
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Eduard
Свобода и &quot;Хозяин&quot; не совместимы!
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19 час.
Eduard
Пора прекратитьбыть рабами Брюсселя и иметь свободу действий! Говорят о диктатуре,так она сейчас в Евррпе и естт.Всех заставляют делать во вред себе!
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19 час.
Надежда
Какая же тяжелая ноша возложена на Россию-ответственность за судьбу всего мира, сложно даже представить!😱
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10 час.
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