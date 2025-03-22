Как Европа из "райского сада" превратилась в "Титаник"

Обозреватель Аналитического центра ТАСС Эдуард Биров — об истоках либерального тоталитаризма и том, чем он грозит России В Европе назрел идейно-политический раскол между жрецами либерального тоталитаризма и их противниками, которые требуют настоящей свободы.