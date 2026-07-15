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Фармацевт Бейтуллаев предупредил, что БАДы предназначены исключительно для корректировки рациона

Фармацевт Бейтуллаев предупредил, что БАДы предназначены исключительно для корректировки рациона

Фармацевт, ассистент кафедры базисной и клинической фармакологии Медицинского института имени С. И. Георгиевского Асан Бейтуллаев в эфире «Радио Крым» объяснил принципиальную разницу между биологически активными добавками и лекарственными средствами, подчеркнув опасность их путаницы.

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