Глава Минобороны Украины раскрыл подробности переговоров с США: главное за сутки

МОСКВА, 24 марта, ФедералПресс. Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о переговорах с США в Эр-Рияде, замначальника главного военно-политического управления Минобороны России Апти Алаудинов оценил потери ВСУ на линии фронта, а премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал ЕС готовить план сдерживания РФ.
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