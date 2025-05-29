Новости: Севаст...
ГлавнаяНовостиПредложить / Прод...Книга жалоб
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости: Севастополь, Крым, Россия

1 478 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Лепаева
    Разве из аварийных домов не должны бесплатно давать квартиры?????В Госдуме предлож...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Ща хохлы своего тараса путэна пошлют.🤣🤣🤣🤣🤣🇺🇦🇺🇦🇺🇦Владимиру Путину ...
  • Иван Иванов
    Они что Трамп что Грем два полудурка,они ничего кроме долларов не видят.А Линдси, поросенок,от жадности аж трясется.Т...В США заявили о п...

Крымчанки вышли в финал престижного конкурса по информационным технологиям

Арина Королева из пгт Приморский городского округа Феодосия и Кристина Ломонос из села Трехпрудного Симферопольского района стали финалистами благотворительных образовательных онлайн-проектов «ПАЗЛ-программирование» и «КОД» 2024–2025 учебного года, которые реализуются Фондом поддержки талантливой молодежи «Будущие лидеры».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх