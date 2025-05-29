Крымчанки вышли в финал престижного конкурса по информационным технологиям

Арина Королева из пгт Приморский городского округа Феодосия и Кристина Ломонос из села Трехпрудного Симферопольского района стали финалистами благотворительных образовательных онлайн-проектов «ПАЗЛ-программирование» и «КОД» 2024–2025 учебного года, которые реализуются Фондом поддержки талантливой молодежи «Будущие лидеры».