Крымчанки вышли в финал престижного конкурса по информационным технологиям

Арина Королева из пгт Приморский городского округа Феодосия и Кристина Ломонос из села Трехпрудного Симферопольского района стали финалистами благотворительных образовательных онлайн-проектов «ПАЗЛ-программирование» и «КОД» 2024–2025 учебного года, которые реализуются Фондом поддержки талантливой молодежи «Будущие лидеры».
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