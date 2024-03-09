Белгородцы вышли из себя, простояв два часа у автобусов из-за ракетной опасности

Жители Белгорода призвали пересмотреть правила для автобусов при ракетной опасности, пишет «Бел.Ру». Поводом к этому стал вчерашний случай, когда белгородцы два часа стояли возле общественного транспорта.
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