23 августа, народный календарь отмечает Лаврентьев день. Он идеален для начала путешествий, командировок, паломничеств, но если вам это не светит, то хотя бы принесите клятву кому-нибудь.
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23 августа, народный календарь отмечает Лаврентьев день. Он идеален для начала путешествий, командировок, паломничеств, но если вам это не светит, то хотя бы принесите клятву кому-нибудь.