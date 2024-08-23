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23 августа, народный календарь отмечает Лаврентьев день

23 августа, народный календарь отмечает Лаврентьев день. Он идеален для начала путешествий, командировок, паломничеств, но если вам это не светит, то хотя бы принесите клятву кому-нибудь.

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