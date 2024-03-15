Масса посетит этап «Формулы Е» в Сан-Паулу

Бывший пилот «Формулы-1» подал иск к ФИА и «Формуле-1» с целью получить компенсацию за ущерб, полученный в результате подтасовки результатов на Гран-при Сингапура 2008 года и неспособности или нежелания ФИА вовремя провести расследование.