Еще будет холодно: Роман Вильфанд дал прогноз на апрель и рассказал, в каких регионах понизится температура Ольга БезродняяПервые дни апреля в европейской части России принесут долгожданное тепло, местами температура поднимется до +20 градусов.
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