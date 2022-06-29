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Совсем стыд потеряла: Сверкнувшую бритым лобком Королеву застукали с прибором внутри

Совсем стыд потеряла: Сверкнувшую бритым лобком Королеву застукали с прибором внутри

Наташа Королева опубликовала в своем микроблоге весьма пикантный снимок. Знаменитая певица, подобно многим своим коллегам по творческому цеху, активно ведет социальные сети, где время от времени общается с поклонниками, отвечая на их вопросы.

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