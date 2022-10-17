Пленный боевик "Азова"* заявил, что их героизм в Мариуполе был сильно преувеличен

По словам пленного Михаила Швеца, вопреки расхожему мнению, согласно которому Зеленский предложил "Азову"* выходить из Мариуполя, но полк националистов отказался подчинится воли командования под предлогом обороны города, все было совсем не так.
По словам пленного Михаила Швеца, вопреки расхожему мнению, согласно которому Зеленский предложил "Азову"* выходить из Мариуполя, но полк националистов отказался подчинится воли командования под предлогом обороны города, все было совсем не так.
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