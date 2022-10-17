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Пленный боевик "Азова"* заявил, что их героизм в Мариуполе был сильно преувеличен

Пленный боевик "Азова"* заявил, что их героизм в Мариуполе был сильно преувеличен

По словам пленного Михаила Швеца, вопреки расхожему мнению, согласно которому Зеленский предложил "Азову"* выходить из Мариуполя, но полк националистов отказался подчинится воли командования под предлогом обороны города, все было совсем не так.

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