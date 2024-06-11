Выборы мэра и депутатов Братска планируют провести 8 сентября

Выборы мэра Братска и депутатов Думы города VIII созыва запланированы на 8 сентября 2024 года. На постоянной депутатской комиссии по местному самоуправлению проголосовали за то, чтобы провести выборы в эту дату.
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