Салат с ветчиной и дыней

Ингредиенты:150 г салата, рукколы или любой другой свежей зелени1 дыня3 помидора150 г пармской ветчины (учитывая нелегкое время, в которое мы живем, ветчину можно заменить чем-нибудь отечественным)100 г сыра с плесенью (опять же подойдет заменитель в виде 200 г моцареллы)Оливковое маслоБальзамический уксус100 г пармезана (можно без него, мы понимаем вашу боль)Приготовление:Листья салата хорошо промыть, а потом убедиться, что они абсолютно сухие.