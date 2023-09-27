19-летний крымчанин забил кирпичом случайную прохожую

В 19-летний житель Феодосии забил кирпичом случайную прохожую. Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре РК, в июне молодой человек в дачном массиве решил украсть металлические листы с крыши заброшенного дома.
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