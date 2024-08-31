Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Взрывы прогремели в Киеве. Об этом 31 августа сообщило украинское издание «Общественное».По данным официального ресурса для оповещения населения, в Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях Украины был объявлена воздушная тревога.