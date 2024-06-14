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Об изменении государственных пошлин в сфере миграции

С 01.07.2024 года на основании Федерального закона от 27 ноября 2023 г. N 539-ФЗ”О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации” увеличатся размеры госпошлины за выдачу биометрических загранпаспортов и оформление ряда документов иностранцам Размер госпошлины за выдачу загранпаспорта нового поколения вырастет с 5 000 руб.

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