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Русская весна

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The Times жалуется, что в Великобритании нет свободы слова

The Times жалуется, что в Великобритании нет свободы слова

«Полиция производит 30 арестов в день за оскорбительные онлайн-сообщения»: The Times жалуется, что Великобритании нет свободы слова — власти напринимали расплывчатых законов, по которым сажают всех подряд.

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