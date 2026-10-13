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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Жители России могут вернуть до 19,5 тысячи рублей в год за лечение

Жители России могут вернуть до 19,5 тысячи рублей в год за лечение

Чтобы получить налоговый вычет, человек должен быть налоговым резидентом РФ Граждане России имеют возможность вернуть до 19,5 тысяч рублей ежегодно, воспользовавшись налоговым вычетом за стандартные медицинские услуги.

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