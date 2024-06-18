Россия вспомнила о Кубе?

Нельзя не заменить, что в последнее время отношения между Россией и Кубой активизировались. В феврале глава МИД Сергей Лавров посетил Кубу с визитом, его кубинский коллега Бруно Родригес Парилья приехал в Москву после завершения саммита БРИКС в Нижнем Новгороде.