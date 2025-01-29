Генерал Соболев предложил способ остановить атаки дронов на Россию

МОСКВА, 29 января, ФедералПресс. Депутат Госдумы и генерал-лейтенант Виктор Соболев считает, что для прекращения атак украинских дронов на территорию России необходимо не только усиление противовоздушной обороны, но и продвижение фронта.
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