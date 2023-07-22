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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Ученые развеяли знаменитый миф о похмелье

Ученые опровергли популярный миф о том, что пиво после вина вызывает сильное похмелье. По мнению немецких ученых, усугубление состояния ждет людей, которые пьют несколько спиртных напитков, вне зависимости от последовательности выпитого ими.

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