Автомобильные аптечки теперь нужно будет держать в специально отведённых местах: 1. Водитель должен легко дотянуться до аптечки; 2.
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Автомобильные аптечки теперь нужно будет держать в специально отведённых местах: 1. Водитель должен легко дотянуться до аптечки; 2.
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