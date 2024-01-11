Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • iRomantic 111
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  • Виталий Тарасов
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Россия "преимущественно мусульманская страна": Узбекская диаспора в Москве раздала указания мигрантам по РФ

Россия "преимущественно мусульманская страна": Узбекская диаспора в Москве раздала указания мигрантам по РФ

НАГЛАЯ ПРАВДА Тема ситуации с мигрантами в Российской Федерации продолжает оставаться острой. В последние годы наблюдается тенденция прибытия в страну все большего количества представителей народов Средней Азии и Закавказья.

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Комментарии
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СД
Семен Дремин
Всех на родину ,В кишлак,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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3 час.
Владимир Козлов
Как-то замяли тему строительства мечети в парке &quot;Патриот&quot;. Интересно стройка началась или её все-таки запретили, как просили православные?
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2 час.
АП
Алекс Поручик
Пока наверху не придавят лоббистов этой миграции, это всё будет только на уровне трёпа в чатах. А попробуй что-нибудь предъявить этим &quot;гостям&quot; нашей страны сразу же налетишь на статью разжигание межнациональной розни.
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22 мин.

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