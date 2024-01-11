Россия "преимущественно мусульманская страна": Узбекская диаспора в Москве раздала указания мигрантам по РФ

АП

Алекс Поручик

Пока наверху не придавят лоббистов этой миграции, это всё будет только на уровне трёпа в чатах. А попробуй что-нибудь предъявить этим "гостям" нашей страны сразу же налетишь на статью разжигание межнациональной розни.