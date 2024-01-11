Россия "преимущественно мусульманская страна": Узбекская диаспора в Москве раздала указания мигрантам по РФ

НАГЛАЯ ПРАВДА Тема ситуации с мигрантами в Российской Федерации продолжает оставаться острой. В последние годы наблюдается тенденция прибытия в страну все большего количества представителей народов Средней Азии и Закавказья.
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