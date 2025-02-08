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Ефимов: на юго-востоке Москвы начали реализацию пяти проектов КРТ в 2024 году

Ефимов: на юго-востоке Москвы начали реализацию пяти проектов КРТ в 2024 году

В 2024 году в стадию активной реализации в Москве перешли 52 проекта комплексного развития территорий (КРТ), общая площадь которых достигает 555 га, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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