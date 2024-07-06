В Ростовской области из-за жары начались веерные отключения электроэнергии

Температура воздуха в регионе приближается к 40 градусам, и сети испытывают перегрузку. Для поддержания работоспособности системы электроэнергия в ближайшие дни будет подаваться по плавающему графикуВ Ростовской области из-за экстремального роста температуры — от плюс 39 — стали прибегать к веерным отключениям электроэнергии.
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