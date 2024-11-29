В России начались клинические испытания уникального лекарства от рака

Шанс на выздоровление получили тысячи пациентов, страдающие самыми агрессивными формами рака крови. В нашей стране начались клинические исследования первого российского препарата для лечения онкозаболеваний.
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