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В России начались клинические испытания уникального лекарства от рака

Шанс на выздоровление получили тысячи пациентов, страдающие самыми агрессивными формами рака крови. В нашей стране начались клинические исследования первого российского препарата для лечения онкозаболеваний.

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Комментарии
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АЖ
Александр Жигилий
Так это же принцип того, что ранее создано в Новосибирске, так называемый БТШ( белок теплового шока), который если ввести в кровь , то иммунная защита сразу начинает видеть пораженные онко клетки и их атакует!
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17 час.

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