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Умер Павел Балакшин, первый губернатор Архангельской области

Умер Павел Балакшин, первый губернатор Архангельской области

Об этом сообщил губернатор Александр Цыбульский в своем телеграмм-канале.Павел Николаевич Балакшин, первый губернатор Архангельской области (он руководил регионом с 1991 по 1996 годы), скончался после продолжительной болезни.

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