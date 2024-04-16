Умер Павел Балакшин, первый губернатор Архангельской области

Об этом сообщил губернатор Александр Цыбульский в своем телеграмм-канале.Павел Николаевич Балакшин, первый губернатор Архангельской области (он руководил регионом с 1991 по 1996 годы), скончался после продолжительной болезни.
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