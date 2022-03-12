Карим Халили: «Хорошо, что у нас есть возможность соревноваться. Столько болельщиков – остается наслаждаться атмосферой»

Российский биатлонист Карим Халили оценил выступление в спринте в финале Кубка России в Уфе, где стал девятым.

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