«Благодаря вам, господин Боррель»: луганская школьница записала обращение к главе дипломатии Евросоюза

ЛУГАНСК, 27 сентября, ФедералПресс. Школьница из Луганска, юная писательница и драматург Фаина Савенкова обратилась к главе дипломатии Европейского Союза Жозепу Боррелю с критикой действий Украины и поставок западного оружия.
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