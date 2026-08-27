Какие законы вступают в силу в сентябре, рассказал Володин

С сентября в России вступают в силу ряд норм, касающихся контроля за мигрантами и регулирования розничной торговли никотинсодержащими изделиями, а также обеспечения лекарствами в населенных пунктах без аптек.
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