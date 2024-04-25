Фернандо Алонсо может пропустить спринт в Майами

Aston MartinДвукратный чемпион Формулы 1 Фернандо Алонсо, который на протяжении нескольких последних этапов получает штрафы за борьбу на трассе, выразил сомнение в целесообразности своего участия в спринтерской гонке Гран При Майами.
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