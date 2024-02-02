В кварталах реновации появится более 200 тыс дополнительных рабочих мест

Программа реновации вносит свой вклад в создание разнообразной городской среды Развитие кварталов реновации и строительство площадей для бизнеса позволит создать в кварталах реновации свыше 200 тысяч дополнительных рабочих мест.
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