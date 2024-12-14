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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хэмилтон попрощался с сотрудниками «Мерседеса»: «Я продолжу в вас верить, команду ждут новые успехи»

Хэмилтон попрощался с сотрудниками «Мерседеса»: «Я продолжу в вас верить, команду ждут новые успехи»

Льюис Хэмилтон, переходящий в «Феррари» в 2025 году, посетил спонсорское мероприятие в Куала-Лумпуре, после чего в последний раз приехал на базы в Бриксоурте и Бракли в качестве пилота немецкой команды.

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