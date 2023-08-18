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  • Игорь Василевский
    Пиндосские законы не запрещают вести выборную кампанию из тюрьмы. А что до лучшего прехидента... оба сволочи для РоссииТрамп лидирует ср...
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Трамп лидирует среди республиканцев

Трамп лидирует среди республиканцев

Предвыборный расклад по праймеризм внутри республиканской партии.Преследование Трампа демократами очевидным образом надули ему огромный рейтинг, в результате чего ДеСантис, на которого делает ставку партийный истеблишмент, совсем потерялся, как впрочем и все прочие оппоненты, включая бывшего вице-президента Пенса (при Трампе), который выступает в роли чистого спойлера.

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Комментарии
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Андрей
из тюрьмы на выборы не пустят...Упекут Доню ,как пить дать.😜
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16 час.
Раскольников
Ну, вообще, мысль правильная- дом разделённый внутри не устоит. И нам это выгодно.
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15 час.
Игорь Василевский
Пиндосские законы не запрещают вести выборную кампанию из тюрьмы. А что до лучшего прехидента... оба сволочи для России
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1 час.

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