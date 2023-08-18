Трамп лидирует среди республиканцев

Предвыборный расклад по праймеризм внутри республиканской партии.Преследование Трампа демократами очевидным образом надули ему огромный рейтинг, в результате чего ДеСантис, на которого делает ставку партийный истеблишмент, совсем потерялся, как впрочем и все прочие оппоненты, включая бывшего вице-президента Пенса (при Трампе), который выступает в роли чистого спойлера.